Названы сроки выписки Юрия Куклачева из больницы

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев будет выписан из больницы к 13 мая. Сроки выписки артиста сообщила в беседе с ТАСС пресс-секретарь его Театра кошек Ольга Кардокене.

«Юрия Дмитриевича оставят в больнице до 13 мая», — уточнила она.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Куклачев — первый русский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Ему посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин).

Накануне сын артиста сообщил, что его отец уже уверенно передвигается по коридору вместе с главврачом и даже самостоятельно принимает ванну.

«Пока еще, конечно, немного тяжеловато, только начинает расхаживаться, и сразу давление подскакивает», — отметил Дмитрий Куклачев.

Ранее жена госпитализированного Николая Носкова рассказала о его состоянии.