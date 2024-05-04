В Петербурге автомобиль каршеринга улетел в глубокий котлован, уходя от погони ДПС

Автомобиль каршеринга улетел в котлован во время погони в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 78. Новости.

«Авария произошла сегодня ранним утром. Водитель Volkswagen Polo сильно превысил скорость и не отреагировал на требование сотрудников ДПС остановиться. Тогда за ним организовали погоню. Выпивший 21-летний мужчина совершил наезд на препятствие и упал в котлован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле помимо водителя находились еще двое мужчин. Все они — граждане Узбекистана. Во время аварии они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Судя по фото, автомобиль каршеринга — седан Volkswagen Polo. Кузов машины полностью деформирован. На места работают сотрудники ГИБДД и представители каршеринговой компании.

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