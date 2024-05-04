«Мощь и сила»: партию черных лебедей в России впервые станцуют мужчины

Пермский театр оперы и балета на показах «Лебединого озера» 7, 8 и 10 мая в Пермском Театр-Театре впервые в России представит мужчин в партии черных лебедей. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Хореограф Алексей Мирошниченко объяснил это тем, что при подготовке спектакля часть балетной труппы уехала в Китай, и в третьем акте постановки набиралось всего три черных лебедя-девушки, хотя их должно быть восемь.

«Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма», — сказал он.

Во время работы над балетом хореограф увидел, что мужчины-лебеди придают антагонисту Ротбарту больший резонанс — у постановки появился другой смысл.

«Мужские тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьезной опасности, драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась. На фоне мужчин-лебедей белые лебеди выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными», — рассказывает Мирошниченко.

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