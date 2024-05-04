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В Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина

В Думской комиссии заявили о провокациях перед инаугурацией президента Путина

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Накануне инаугурации президента России Владимира Путина недружественные страны будут готовить провокации. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг инаугурации.

Он отмечает, что соответствующие акции планируются у посольств России в странах Европейского союза (ЕС) и НАТО. Активистам раздают подготовленные плакаты и листовки с антироссийскими лозунгами.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Известно, что первой страной, которую Путин посетит после инаугурации, будет Китай. По данным газеты «Ведомости», российский лидер может посетить КНР во второй половине мая.

Ранее стало известно о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации.

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