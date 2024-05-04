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Россияне стали чаще менять место работы

«Работа.ру»: в каждой третьей компании увеличилась текучка массового персонала

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Каждая третья компания в России фиксирует рост текучки массового персонала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Так, 14% опрошенных организаций признались, что в первом квартале текучка кадров заметно увеличилась. Еще 18% респондентов рассказали про незначительный рост показателя.

Чаще всего компаниям не хватает разнорабочих (28%), слесарей (24%), электриков (21%), водителей (19%), грузчиков (19%), уборщиков (18%) и продавцов (18%).

На днях Bloomberg писал, что экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году. Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают стране пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, отмечает издание.

Тем не менее Россия продолжает переживать острый дефицит кадров. Согласно прогнозам, нехватка трудовых ресурсов сохранится на протяжении ближайшего десятилетия.

Ранее стало известно, где в России предлагают высокие зарплаты без опыта.

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