Авиакомпания ФРГ запустила рейсы из Берлина в Ереван

Авиакомпания из Германии Eurowings начала проводить регулярные рейсы по маршруту Берлин-Ереван-Берлин. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Еревана «Звартноц», передает РИА Новости.

«С 4 мая авиакомпания Eurowings начала выполнение полетов по направлению Берлин-Ереван-Берлин», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что рейсы будут проходить по субботам один раз в неделю.

До этого сообщалось, что турецкая авиакомпания Southwind приняла решение отменить полеты в Анталью из Калининграда. Это связано с запретом для компании использовать воздушное пространство Европейского союза. Европейские чиновники считают, что фактический контроль над Southwind осуществляется из России, поясняют в организации.

Другим рейсам Southwind в российские города ничего не грозит — полеты будут выполняться по маршрутам российских перевозчиков. В связи с этим 30 и 31 марта туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх.

Southwind также планировала выполнять рейсы в некоторые крупные города Германии и в Ираклион (Греция). 28 марта Брюссель заявил странам ЕС, что авиакомпании запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Для перевозчика полностью закрыли воздушное пространство Евросоюза.

Ранее задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта.