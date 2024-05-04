В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Полтавская и Харьковские области, а также подконтрольные Киеву районы Запорожья.

По информации ресурса, в Харьковской и Днепропетровской областях звучание сирен возобновилось буквально спустя пять минут после отмены предыдущего сигнала.

Утром в субботу, 4 мая, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе. Также глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал о повреждении минувшей ночью объектов критической инфраструктуры в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.