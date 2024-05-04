Улицы Еревана затопило из-за проливных дождей

Проливные дожди стали причиной затопления улиц и строений в нескольких районах Еревана. Осадки прошли в ночь на субботу, 4 мая, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

«С 23:45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6:00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что <…> из-за проливных дождей затоплены улицы», — говорится в пресс-релизе спасательной службы.

В сообщении уточнили, что подтопления зафиксировали в таких административных районах Еревана, как Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк. Вода зашла в строения и офисные помещения. На некоторых участках дорог застряли транспортные средства.

Пожарно-спасательные подразделения уже провели дренажные работы и эвакуировали машины. По предварительным данным, в результате затопления никто не пострадал.

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