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Улицы Еревана затопило из-за проливных дождей

Спасслужба МВД Армении: дожди привели к затоплению улиц и строений в Ереване

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Проливные дожди стали причиной затопления улиц и строений в нескольких районах Еревана. Осадки прошли в ночь на субботу, 4 мая, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

«С 23:45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6:00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что <…> из-за проливных дождей затоплены улицы», — говорится в пресс-релизе спасательной службы.

В сообщении уточнили, что подтопления зафиксировали в таких административных районах Еревана, как Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк. Вода зашла в строения и офисные помещения. На некоторых участках дорог застряли транспортные средства.

Пожарно-спасательные подразделения уже провели дренажные работы и эвакуировали машины. По предварительным данным, в результате затопления никто не пострадал.

Накануне стало известно, что уровень воды в тюменском селе Викулово превысил рекордные отметки семилетней давности. По данным МЧС, критическая отметка в этом населенном пункте — 1000 сантиметров.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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