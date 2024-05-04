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В ГД заметили, что Запад пытается создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Пискарев: западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

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Нина Зотина/РИА Новости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметила попытки ряда западных стран создать негативный информационный фон перед инаугурацией президента России Владимира Путина, недоброжелатели используют с этой целью СМИ и неправительственные организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава комиссии Василий Пискарев.

«Фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события (инаугурации президента России – прим. ред.)», - заявил он.

По словам Пискарева, противники России никак не смогли повлиять на свободное волеизъявление жителей РФ на выборах президента в марте, в этой связи они стремятся организовать выгодную Западу медийную картинку перед мероприятием, а именно показать якобы протестные настроения россиян-релокантов.

Глава комиссии обратил внимание, что соответствующие акции будут организованы посольств РФ в странах ЕС и НАТО.

До этого сообщалось, что инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая.

Ранее в Госдуме предложили составить реестр «лиц недружественных государств».

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