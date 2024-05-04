Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Два автомобиля замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, перешли его бывшей жене в феврале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные. Машины перешли к Светлане Ивановой после оформления развода. Первый автомобиль — внедорожник Chevrolet Suburban. Вторая машина — люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Class 220 d AT 4Matic.

«17 февраля 2023 года у автомобилей сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова - «И**** С****А**** 19.09.1973», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за «превышение скорости», они выписаны 27 апреля 2024 года на сумму 1,5 тысячи рублей.

Также стало известно, что Тимур Иванов переоформил свой мотоцикл MV Agusta на своего отца в 2022 году. Согласно декларациям о доходах, мотоцикл у чиновника появился в 2019 году. По данным сервиса AvtoFace, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи дата рождения и инициалы совпадают с данными Тимура Иванова, он находился во владении с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи дата рождения и инициалы совпадают с данными его отца — Иванова Вадима Геннадьевича.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Калужской области приставы изъяли BMW X5 из-за 503 неоплаченных штрафов.