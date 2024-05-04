В Хабаровске полностью потушили пожар в торговом центре

В Хабаровске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговом центре «РемиСити». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение площадью 1100 квадратных метров. Отмечалось, что самостоятельно из здания ТЦ эвакуировались 270 человек, на месте работали 20 спасателей и 10 единиц техники.

3 мая произошел пожар в воинской части, расположенной на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

В этот же день сообщалось, что в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

В феврале сообщалось о пожаре на территории одной из воинских частей, находящихся в Ставрополе.

Ранее рэперу русско-украинского происхождения сожгли Mercedes в Германии.