Украинский БПЛА повредил объект связи в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником поселок Красное, который расположен в Шебекинском районе, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал глава региона.

Накануне украинский беспилотник врезался в газозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области. В момент атаки на рабочем месте находилась одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.

Утром 3 мая украинский FPV-дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он перевозил на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва пострадал один мужчина, у него зафиксировали баротравму и ушиб правой руки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.