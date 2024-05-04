Россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь

Самое распространенное воздействие магнитных бурь — головные боли. Из-за магнитных вспышек и электрических импульсов нейроны головного мозга обладают повышенной возбудимостью. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

«Боль провоцирует сильную мигрень, головокружение, слабость и шум в ушах. В дни геомагнитной бури рекомендуется снизить объем физической активности и заниматься дыхательной гимнастикой», — объяснила она.

В магнитные бури может наблюдаться нарушение циркадных ритмов.

«Бессонница может оставить в раздражительном и нервозном состоянии на весь следующий день. Повышенное мышечное напряжение приводит к снижению умственных нагрузок и ухудшению памяти. Лучшим «лекарством» от бессонницы станет смена активности и обстановки — почитайте книгу, сделайте медитацию и проветрите помещение», — рекомендовала специалист.

Помимо этого, во время магнитных бурь психоэмоциональное состояние становится особенно расшатанным — под влиянием геомагнитных изменений нарушается гормональный фон.

«Ментальное здоровье может не справиться со стрессовой нагрузкой — в результате появляется тревожность, страх, панические атаки и низкая концентрация», — отметила эксперт.

Магнитные явления также могут буквально сбивать людей с ног. Из-за чрезмерного мышечного напряжения под угрозу попадает и весь организм — боль и тяжесть в теле. Нарушение координации часто приводит к падениям с переломом шейки бедра, что особенно опасно для пожилых людей.

«Магнитные бури могут приводить к проблемам с сердцем. Эритроциты склеиваются между собой, тем самым влияют на вязкость крови — сгущают ее. Сужение кровеносных сосудов приводит к увеличению частоты сердечных сокращений — больше, чем 90 ударов в минуту. При высоком давлении ощущается слабость и упадок жизненных сил. Больше воды и зеленого чая — именно так можно снизить вязкость крови. В этот период у пожилых людей возрастает риск инсультов и инфарктов — необходимо всегда быть начеку и иметь под рукой лекарства», — резюмировала Балан.

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