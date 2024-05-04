В Ясиноватой установят памятник Владимиру Жоге

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко заявил, что в ходе реконструкции площади Славы в Ясиноватой (ДНР) будет установлен памятник Герою России Владимиру Жоге. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шевченко, денежные средства на проект выделяет регион-шеф Челябинская область. Он уточнил, что работы на площади Славы начнутся после майских праздников.

Глава муниципального округа добавил, что реконструкция площади предполагает укладку новой тротуарной плитки на ее территории и в близлежащем сквере, замену асфальта и обновление уличного освещения.

Владимир Жога родился 26 мая 1993 в Донецке. Он являлся командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой народной республики. Жога стал первым военным ДНР, удостоенным звания Героя России.

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