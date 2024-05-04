Найден способ снизить выработку аммиака в кишечнике

Отказ от мяса в один из приемов пищи может снизить уровень токсичного аммиака у людей с циррозом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical and Translational Gastroenterology (CTG).

В теле человека аммиак образуется кишечными бактериями при переваривании пищи. Обычно он перерабатывается в печени, а затем выводится почками с мочой. При циррозе этот процесс нарушается, и аммиак может повредить мозг. В результате возможно возникновение печеночной энцефалопатии — нарушений мышления, психики и настроения.

В новом исследовании приняли участие 30 взрослых с циррозом, которые в обычной жизни употребляли мясо. Их разделили на три равные группы: одна съела мясной бургер, вторая — бургер с котлетой из растительного мяса, третья — бургер с котлетой из бобов. Также обед дополнили картофелем фри с низким содержанием жира, водой и цельнозерновой булочкой. Приправы и соусы не использовались.

Спустя несколько часов у тех, кто ел мясо, были выше уровни аминокислот в крови и моче, связанных с выработкой аммиака и печеночной энцефалопатией. Ученые считают, что отказ от мяса в один из приемов пищи может быть простым для пациента способом снизить выработку аммиака. Авторы призвали к долгосрочным исследованиям влияния вегетарианской диеты на цирроз.

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