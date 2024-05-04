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Россиянин устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом

«78.ru»: в Петербурге мужчина угрожал сотрудникам банка взрывом

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге мужчина устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам и клиентам взрывом, злоумышленника задержали. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в отделении банка на Дунайском проспекте, одному из клиентов показалось, что он слишком долго стоит в очереди. Мужчина заявил, что у него с собой граната и начал угрожать взрывом сотрудникам и другим клиентам.

На место был вызван наряд полиции, дебошира удалось задержать. Выяснилось, что гранаты у петербуржца с собой не было. Он просто решил напугать соседей по очереди и клерков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске отправили под стражу местного жителя, который угрожал взорвать АЗС. 33-летний мужчина забежал на автозаправку «Роснефть» на Лесном проспекте и выдернул чеку из принесенной им гранаты. Он стал кричать, что взорвет всех, но посетители вовремя успели выбежать на улицу. На место были вызваны полицейские, они оцепили территорию АЗС, где еще находился злоумышленник. Его задержали. На петрозаводчанина завели дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее россиянин украл в магазине парфюм и угрожал продавцам взрывом.

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