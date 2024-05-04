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Уголовное дело возбудили после выселения мигрантом дочери бойца СВО из дома

Под Ростовом возбудили дело после выселения дочери бойца СВО из дома мигрантом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Под Ростовом возбудили уголовное дело после того, как мигрант выселил дочь пропавшего без вести бойца СВО из дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, россиянка обратилась в следственные органы с сообщением о нарушении прав ее 14-летней дочери, которой принадлежит половина частного дома в селе Самарское. В декабре прошлого года знакомый ее экс-супруга, который без вести пропал на СВО, по доверенности продал своим родственникам часть участка. Женщина считает, что сделка была незаконной.

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Обстоятельства произошедшего уточняются, действиям подозреваемых в нарушении закона лиц будет дана правовая оценка.

До этого 14-летняя девушка-подросток записала обращение к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем она рассказала, что в декабре 2023 года уроженец Узбекистана неустановленным образом от имени ее отца оформил на себя половину их дома, а потом продал. Теперь их с матерью не пускают на участок, угрожая делом о проникновении на чужую территорию. Она также сообщила, что злоумышленник снимает деньги с карты ее отца и пользуется ими по собственному усмотрению.

Ранее лидер забайкальской ОПГ 90-х отсидел полсрока в тюрьме и уехал на СВО.

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