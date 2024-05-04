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Дрейк о своей тайной дочери: «Кто-нибудь может найти ее?»

Рэпер Дрейк назвал бредом слухи о том, что у него есть тайная дочь

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Drake/YouTube

Рэпер Дрейк прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинения своего коллеги Кендрика Ламара в том, что у него есть тайная 11-летняя дочь.

«Так, погодите. Мог бы кто-нибудь, пожалуйста, найти мою тайную дочь и привести ее ко мне? Эти парни бредят», — написал исполнитель.

Это случилось после того, как Ламар опубликовал трек «Meet The Grahams», в котором обратился к сыну Дрейка Адонису, его родителям и неизвестной дочери. В композиции Ламар сравнил рэпера с Харви Вайнштейном и обвинил в работорговле. Он также обратился к тайной дочери музыканта и заявил, что «она не заслуживает такого примера отца».

Издание Fox11 отмечает, что это уже не первый раз, когда Дрейка обвиняют в сокрытии своих детей. Порядка шести лет назад рэпер Pusha T заявлял, что у рэпера есть тайный сын. По итогу исполнитель публично рассказал, что у него появился сын Адонис. Рэпер пояснял, что «не скрывал ребенка от мира, а скрывал мир от своего ребенка».

В феврале Дрейк высказался о сливе интимного видео с ним.

«Я знаю, вы ждете, что я выскажусь об этом, так что вот — эти слухи правда. Здесь мой отец! Вот чего вы хотели?!» — сказал он.

Ролик с мужчиной, похожим на 37-летнего рэпера, распространился в социальной сети X (бывший Twitter) на этой неделе. На видео мужчина лежит на кровати, похожей на стоящую в частном самолете Дрейка, и мастурбирует.

Ранее работники Каннского фестиваля выйдут на забастовку.

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