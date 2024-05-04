Премьер Грузии ответил поддержавшему протесты главе Евросовета

Финансируемые из-за рубежа организации предпринимали попытки совершения государственных переворотов в Грузии в период с 2020 по 2023 год, в этой связи принятие закона об иноагентах является важной предпосылкой для достижения деполяризации общества. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе после разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Я обратил внимание президента Евросовета на активное участие финансируемых из-за границы организаций в двух попытках революций в Грузии в период с 2020 по 2023 год. В этом контексте я подчеркнул, что принятие закона о прозрачности является важнейшей предпосылкой для достижения деполяризации, что является основной рекомендацией Европейского Союза», — написал он.

Кроме того, правительство Грузии не услышало ни одного контраргумента против этого закона, добавил премьер.

По его словам, закон об иноагентах в Грузии направлен исключительно на повышение прозрачности и подотчетности соответствующих организаций по отношению к грузинскому обществу.

До этого Мишель заявлял, что при продолжении текущей политики Тбилиси может упустить свой шанс на европейское будущее.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, который неоднозначно воспринимается как внутри страны, так и за ее пределами. В Грузии проходят митинги протеста, а в ЕС заявили, что закон об иноагентах неприемлем для евроинтеграции страны.

Ранее премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране.