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В Хабаровском крае горят две заповедные территории

В Хабаровском крае произошли пожары в Анюйском и Болоньском заповедниках

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В Хабаровском крае горят территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника. Об этом сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона «Заповедное Приамурье», передает РИА Новости.

Согласно сообщению, в Анюйском национальном парке имени В.К. Арсеньева в Нанайском районе действует один лесной пожар, который был обнаружен в ходе облета территории 3 апреля. В настоящее время тушение пожара продолжается. Площадь возгорания по состоянию на 14:00 по местному времени (7:00 мск) составляла 350 гектаров, в том числе 75 гектара лесной.

Пожар также не утихает на территории Болоньского заповедника в Амурском районе. Огонь вокруг особо охраняемой природной территории был обнаружен вечером 30 апреля. Пожаром были охвачены земли госземзапаса на площади 18 353 гектаров. 1 мая огонь перешел на территорию Болоньского заповедника. Площадь пожара в субботу составляет 10 175 гектаров.

3 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки сообщало, что за 24 часа площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 47,6 тыс. гектаров.

2 мая в Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами.

Ранее в Подмосковье устранили первые в сезоне лесные пожары.

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