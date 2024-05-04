Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.

3 мая российская делегация встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию. Ожидается, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя. Зажженные от него лампады будут переданы в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП.

Представители епархий Русской православной церкви будут ждать огонь в московском аэропорте «Внуково 3», чтобы отвезти его в десятки городов России.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил граждан России с наступающим праздником светлой Пасхи.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали, как будут отмечать Пасху в 2024 году.