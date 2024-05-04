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Стало известно, кто в России платит больше за нарушение ПДД

ТАСС: штраф за нарушение ПДД у мужчин в России на 12% выше, чем у женщин

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Средний чек за оплату штрафа от ГИБДД у мужчин в России на 12% выше, чем у женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

В первом квартале россияне платили за штраф за нарушение правил дорожного движения в среднем 755 рублей, россиянки — 675 рублей.

Самые низкие чеки оказались у водителей в возрасте от 31 до 40 лет (627 рублей). Больше всего за нарушение ПДД платили россияне 21-30 лет (779 рублей).

Общий средний размер одного такого платежа в стране за январь — март вырос на 3,09% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 733 рубля.

До этого сообщалось, что властям Франции по итогам 2023 года удалось собрать с нарушителей ПДД более €2 млрд. Сумма на 7% превысила показатель предыдущего года и стала рекордной. Такой прирост обусловлен увеличением числа камер на дорогах, а также их своевременным ремонтом после нападений вандалов.

Ранее стало известно, сколько россияне платили по штрафам ГИБДД в 2023 году.

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