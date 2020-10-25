Потерпевшие по делу Ефремова требуют компенсации затрат на похороны

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплат средств, потраченных на организацию похорон Захарова. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский, передает ТАСС.

«Мы подали (иски в Хамовнический суд) на 3 млн 111 тыс. рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по 1 млн на каждого человека, а 111 тыс. — это прямые затраты на похороны», — говорится в сообщении.

Адвокат подчеркнул, что актер Михаил Ефремов видел этот иск и смог прочитать его в СИЗО.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.