50 Cent станет продюсером фильмов ужасов
Бернст Ю.
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Рэпер 50 Cent займется продюсированием хоррор-фильмов совместно с режиссером Элаем Ротом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех картин.
Команда будет снимать ленты, «которые другие боятся создавать», заявил Рот.
Рэпер также займется производством игр, сувениров и прочей продукции, сопровождающей будущие фильмы.
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