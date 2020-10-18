50 Cent станет продюсером фильмов ужасов

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Рэпер 50 Cent займется продюсированием хоррор-фильмов совместно с режиссером Элаем Ротом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех картин.

Команда будет снимать ленты, «которые другие боятся создавать», заявил Рот.

Рэпер также займется производством игр, сувениров и прочей продукции, сопровождающей будущие фильмы.

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