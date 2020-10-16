Диана Гурцкая опровергла слухи о романе с Игорем Николаевым

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая опровергла слухи о романе с композитором и исполнителем Игорем Николаевым.

Об отношениях с Николаевым, написавшим для Гурцкой переломную в ее карьере песню «Ты здесь», незрячая певица рассказала в эфире передачи «Судьба человека». «Его поддержка сделала все, чтобы мои мечты сбылись. Игорь Юрьевич, спасибо вам за все. Я вас сильно люблю», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

По ее словам, ее с Николаевым всегда связывали только профессиональные отношения. «Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем», — добавила она.

Диана Гурцкая с 2005 года замужем за профессором РУДН Петром Кучеренко. В 2007 году у пары родился сын Константин.

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