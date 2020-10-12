Семья Заворотнюк показала фотографию с ее венчания

На странице в Instagram, посвященной поддержке актрисы Анастасии Заворотнюк, появился пост с архивной фотографией, сделанной во время венчания Заворотнюк с супругом Петром Чернышевым.

Семья и близкие поздравили пару с годовщиной венчания. «Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний!» — подписан кадр.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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