Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Губернатор Тульской области рассказал о последствиях аварии на железной дороге

Миляев: из-за аварии грузового состава ожидаются задержки пассажирских поездов
МЧС Тульской области

Из-за аварии грузового состава в Тульской области ожидаются задержки шести пассажирских поездов, которые следуют по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В настоящее время к месту происшествия прибыл ремонтный состав со станции Узловая-1. В пути находятся ремонтно-восстановительные поезда из Тулы и Ельца.

Губернатор назвал предварительной причиной схода вагонов падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. Восстановительные работы могут продолжаться до двух часов. В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируются на станцию Богородицк.

Миляев уточнил, что поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на станциях. Он отметил, что пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками.
Пригородные поезда следуют без задержек.

22 января стало известно, что в Богородицком районе Тульской области сошли с рельсов четыре порожние грузовые цистерны.

Ранее в Испании объявили траур после железнодорожной катастрофы. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678745_rnd_6",
    "video_id": "record::fed69a72-c153-4cc1-b64a-9edf8519f8f7"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+