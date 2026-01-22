Губернатор Тульской области рассказал о последствиях аварии на железной дороге

Из-за аварии грузового состава в Тульской области ожидаются задержки шести пассажирских поездов, которые следуют по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В настоящее время к месту происшествия прибыл ремонтный состав со станции Узловая-1. В пути находятся ремонтно-восстановительные поезда из Тулы и Ельца.

Губернатор назвал предварительной причиной схода вагонов падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. Восстановительные работы могут продолжаться до двух часов. В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируются на станцию Богородицк.

Миляев уточнил, что поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на станциях. Он отметил, что пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками.

Пригородные поезда следуют без задержек.

22 января стало известно, что в Богородицком районе Тульской области сошли с рельсов четыре порожние грузовые цистерны.

