Михаил Ефремов занялся спортом в СИЗО

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Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы, 31 августа 2020 года Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы, 31 августа 2020 года
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы, 31 августа 2020 года
Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов занялся спортом в московском СИЗО-5, сообщает Telegram-канал Mash.

Он ходит в тренажерный зал, где есть стол для настольного тенниса. Для занятий теннисом он заказал у родственников ракетки. Согласно правилам СИЗО, играть он может только с сокамерниками.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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