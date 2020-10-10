Бродвей отменил все шоу до мая 2021 года из-за коронавируса, пишет ABC News.

Купившим билеты предлагается обменять их на другие даты или получить деньги назад.

«Почти 97 тысяч рабочих мест зависят от Бродвея, а ежегодный экономический эффект для города составляет 14,8 миллиарда долларов. В этой связи мы обязуемся возобновить работу, как только позволят условия», — приводятся слова президента Лиги Бродвея Шарлотты Сент-Мартин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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