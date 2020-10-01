Борис Корчевников рассказал о потере слуха

Ведущий Борис Корчевников в эфире канала «Россия 1» рассказал, что плохо слышит, передает РИА «Новости».

Гостивший в студии его передачи «Судьба человека» композитор Игорь Крутой вспомнил, что однажды с ним, певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в США произошел случай, о котором он не может рассказать без мата. «А я плохо слышу все равно», — пошутил Корчевников.

В 2015 году Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. После этого в СМИ начали появляться публикации о том, что телеведущий начал терять слух.

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