В США неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу

Полиция штата Мичиган сообщила о стрельбе в синагоге Исраэль

Стрельба произошла в синагоге в американском штате Мичиган. Об этом сообщила местная полиция, опубликовав заявление на странице в социальной сети X.

«Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 мск — «Газета.Ru»)», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что ЧП произошло в храме Исраэль.

Как пишет Click On Detroit, сначала неизвестный на грузовике намеренно врезался в синагогу, после чего на месте происшествия начался пожар. По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, в храм ворвался как минимум один человек — его заметила охрана и открыла огонь.

«Мы выясняем, был ли там еще кто-то», — подчеркнул он.

В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. К текущему моменту информация о пострадавших не поступала. В правоохранительных органах уточнили, что ранения мог получить сам нападавший.

«Мы не задержали этого человека», — предупредил Бушар.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в социальной сети X написал, что сотрудники ведомства находятся на месте ЧП.

Храм Исраэль — это реформистская еврейская синагога. При нем работает детский сад.

