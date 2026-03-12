Размер шрифта
Глава РФПИ спрогнозировал крупнейший в истории энергетический кризис

Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергетического кризиса
Roman Naumov/Global Look Press

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, связанного с резким ростом цен на нефть. Об этом он написал в соцсети X.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что Россия получает $150 млн в день в виде дополнительных доходов из-за резкого роста цен на нефть.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал Евросоюз отменить запрет на нефть и газ из РФ во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
