Легенда хоккея рассказал, за что могла бороться сборная России в хоккейном турнире Игр

Экс-хоккеист Николишин: Россия могла бы бороться за золото Олимпиады
Marton Monus/Reuters

Знаменитый российский хоккеист Андрей Николишин, воспитанник московского «Динамо», а также бывший игрок клубов НХЛ «Хартфорд Уэйлерс», «Вашингтон Кэпиталс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш», чемпион мира и бронзовый призер чемпионата мира, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в сборной России в ведущей тройке можно собрать трех крайних нападающих.

«Если поставить в одно звено Панарина, Капризова и Кучерова – что, они сыграют плохо? Все зациклились на центрах, на первом звене и сдерживающих, а таких понятий уже нет в хоккее, это все уже в прошлом, пережитки. Не надо ярлыками мерить. Мы могли бы на Олимпиаде бороться за золото. Все любят эти прогнозы… Смотреть рассказывать: это могло быть, этого не могло. Не надо здесь дискутировать – очень много факторов. Шведы могли выиграть эту Олимпиаду? Могли. Финны могли? Могли, но не сделали. Выиграли американцы, выиграли у канадцев. Поэтому все прогнозы – вилами по воде», — считает Николишин.

Олимпийский хоккейный турнир впервые с 1980 года и впервые при участии игроков НХЛ выиграла сборная США, которая в финальном матче в овертайме одолела национальную сборную Канады – 2:1. При этом канадцы выиграли предыдущие четыре олимпийских хоккейных турнира с участием энхаэловцев.

Ранее Владислав Третьяк назвал возвращение хоккеистов на мировую арену первоочередной задачей.

 
