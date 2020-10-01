Ведущий Первого канала не может вернуться в Россию

Ведущий передачи о здоровье «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман в разговоре с изданием «Собеседник» призался, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля.

По его словам, это связано с санитарными ограничениями, которые израильские власти ввели из-за пандемии коронавируса. «Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы», — пояснил ведущий.

Как уточнила соведущая Гандельмана Елена Малышева, ее коллега сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения. Она рассказала, что Гандельман не может покинуть страну и как врач — это запрещено.

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