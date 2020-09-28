Серж Танкян прокомментировал обострение в Карабахе

Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Музыкант армянского происхождения заявил, что атаку на Нагорный Карабах правительство Азербайджана планировало заранее. «Это спланированное военное преступление против граждан столицы Арцаха. Азербайджан отрезал доступ в интернету кроме Twitter, которые использует для распространения дезинформации», — написал музыкант армянского происхождения в Instagram, называя виновниками обострения «нефтяных олигархов, боящихся собственного народа».

Танкян назвал политический строй в Армении прогрессивной демократией, установившейся после бархатной революции, и призвал к такой же революции в Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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