Названа главная российская актриса десятилетия

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Светлана Ходченкова названа главной российской актрисой последнего десятилетия, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственный рейтинг.

За последние десять лет Ходченкова снялась в наибольшем количестве фильмов, получила премию «Золотой Орел» за роль в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», снималась в зарубежных проектах «Шпион, выйди вон» и «Росомаха: Бессмертный».

На втором месте оказалась Александра Бортич — звезда фильмов «Холоп», «Полицейский с Рублевки» и «Я худею».

Третью строчку заняла Елена Лядова, снимавшаяся в фильмах «Елена», «Левиафан» и «Географ глобус пропил», за каждый из которых получила по «Золотому Орлу» и «Нике».

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