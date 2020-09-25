Макаревич не смог выступить на концерте в поддержку Белоруссии

Рок-музыкант Андрей Макаревич в беседе с изданием «Подъем» заявил, что российские артисты не смогли выступить с концертом в поддержку белорусского народа.

По словам Макаревича, музыкантам отказали в предоставлении площадки. «Меня пригласили туда выступить, я согласился. Потом узнал, что залы отказались», — сказал Макаревич, уточнив, что не имеет отношения к организации мероприятия.

Фестиваль «Партизан-фест» должен был пройти в одном из московских клубов. Владельцы площадки отказались проводить мероприятие уже после начала продажи билетов. Также на концерте должны были выступить «Несчастный случай» Алексей Кортнев, фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, уральская группа «Ромарио» и др.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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