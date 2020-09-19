У Харви Вайнштейна отобрали звание почетного кавалера Ордена Британской империи

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение лишить продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего тюремный срок за домогательства, звания почетного кавалера Ордена Британской империи. Об этом пишет The Gazette.

«Королева распорядилась, чтобы пожалование Харви Вайнштейна в почетные командоры гражданского подразделения высочайшего ордена Британской империи, которое случилось 29 января 2004 года, было отменено и аннулировано, а его имя должно быть удалено из реестра упомянутого ордена», — говорится в королевском распоряжении.

Как известно, продюсер получил этот орден за вклад в британскую киноиндустрию.

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