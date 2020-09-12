В Минкульте не в курсе проведения конкурса по реиспользованию Мавзолея без Ленина

Пресс-секретарь министра культуры Ольги Любимовой Анна Усачева заявила, что не владеет информацией о конкурсе по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина.

«Первый раз слышу», — сказала она «Газете.Ru».

При этом Любимова приглашена в жюри в данном конкурсе.

Представительница главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который числится в списке приглашенных в жюри, также заявила, что ничего об этом не знает.

«Вы знаете, я, к сожалению, такой информацией не владею», — сообщила она.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. На конкурс уже отреагировал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал его «провокационной инициативой».

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