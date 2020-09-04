В Москве прощаются с Борисом Клюевым

В Малом театре в Москве началась церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, сообщает телеканал «360».

Проводить Клюева в последний путь пришли его поклонники, друзья и коллеги. У входа в театр выстроилась очередь.

После гражданской панихиды Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Актер умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Он запомнился зрителям ролями в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сериале «Воронины».

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