AP: Пласидо Доминго пытается «очистить свое имя» после обвинений в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго продолжает отрицать обвинения в сексуальных домогательствах в свой адрес. Об этом сообщает Associated Press.

В интервью изданию он также отрицал обвинения в превышении полномочий во время пребывания на посту руководителя двух американских оперных театров.

СМИ отмечает, что Доминго начал «полномасштабную кампанию по очищению своего имени» после данных в рамках расследований показаний девяти женщин о ненадлежащем поведении со стороны оперного певца в течение 30 лет, начиная с 1980-х годов.

Доминго добавил, что потратил свою жизнь на то, чтобы вдохновлять и мотивировать людей. Он подчеркнул, что из-за распределения обязанностей при руководстве оперой он не имел единоличного влияния при принятии решений в ходе кастингов.

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