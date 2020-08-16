Новый клип Little Big за два дня набрал 5 миллионов просмотров
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Новый клип Little Big на песню Tacos за два дня набрал пять миллионов просмотров на YouTube.
В видео участники группы поют о любви к еде. Клип находится на первом месте во вкладке «В тренде» в российском видеохостинге.
31 июля группа побила рекорд песенного конкурса «Евровидение» по просмотрам видеоклипа на песню Uno, собрав 138 миллионов просмотров.
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