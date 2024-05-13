В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Опасность атаки действовала почти всю ночь — примерно с 00:20 мск.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи российские военные пресекли террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории России.

Также в ФСБ рассказали, как украинские военные 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Позже в Донецке в результате атаки беспилотника пострадала женщина.

Ранее украинские военные при помощи дрона сбросили взрывное устройство на трактор в Курской области.