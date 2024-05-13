Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году

В 2024 году цены на золото выросли примерно на 12% по сравнению с 2023 годом, до $2300 за унцию (31 грамм). В драгметалл стоит вкладываться систематически — часто и понемногу. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский.

«Золото — это не про инвестиции, это про страх и сбережение. Горшочек с золотом, закопанный в лесу сотни лет назад, для его владельца стоил сопоставимо с тем, что он будет стоить для вас, если вы его найдете. При спокойном сценарии, вряд ли вы заработаете много на золоте в этом году, но если вы готовы хранить его годы, то точно не потеряете», — отметил эксперт.

Он уточнил, что золото оправдывало и оправдывает себя, как средство сбережения, прежде всего, в кризисные моменты, а сейчас глубокий системный кризис. По словам Афанасьевского, если ситуация в геополитике останется как есть, общая нестабильность и ожидание смягчения денежно-кредитной политики в США будут поддерживать избыточный спрос и рост цен на золото.

Директор назвал пределом 2024 года уровень в $2500 за унцию (31 грамм) или немного выше, если не случится еще один глобальный «черный лебедь», сопоставимый с началом конфликта в Украине или событий в Газе. Тогда колебания цен на металл могут быть сильными.

Стоимость золота 12 апреля 2024 года установило новый мировой рекорд, впервые поднявшись выше $2400 за унцию. В конце апреля цена на золото начала снижаться, однако после решения ФРС США оставить процентные ставки без изменений вновь начала расти

Чтобы вложиться в золото, можно открыть у брокера счет и купить фьючерс на золото Фьючерс на золото - это производный финансовый инструмент, который дает покупателю право (но не обязательство) купить определенное количество золота по фиксированной цене в заранее установленную дату в будущем . Можно приобрести золотой слиток в банке или открыть в кредитной организации обезличенный металлический счет и покупать золото уже на него в виртуальной форме.

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