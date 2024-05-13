Россиянам назвали пять правил финансовой безопасности

Для покупок в интернете лучше завести отдельную банковскую карту. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко. Она назвала еще пять правил финансовой безопасности россиян.

«По карте для покупок в интернете можно ограничить кредитный лимит или держать на ней ограниченную сумму денег. И в случае, если вы станете жертвой мошенников, им удастся завладеть лишь суммой возможной покупки, а не всеми вашими деньгами. Да и покупки станут обдуманнее — вы станете тратить меньше на то, что вам по сути и не нужно», — пояснила Соловиченко.

Второе правило – не записывать нигде пин-коды от карт, нужно выучить их наизусть. По словам эксперта, любые текстовые файлы легко утрачиваются или могут быть скомпрометированы в случае взлома устройства, так как до них легче всего добраться. Она посоветовала не пересылать пин-коды в личных сообщениях в мессенджерах — это открытый трафик, к которому могут получить доступ мошенники.

Третье правило – придумать кодовое слово для членов семьи на случай звонка телефонных мошенников.

«С помощью искусственного интеллекта мошенники научились подделывать голоса родственников своих жертв на основе голосовых сообщений, взятых из взломанных аккаунтов. Часто отличить голос абонента от голоса мамы, дочери, сестры, брата, сына может быть крайне сложно. Задавайте в таких случаях задавать персонализированные вопросы», — рекомендовала Соловиченко.

Четвертое правило — придумать надежные пароли ко всем сервисам: от личных кабинетов на банковских сайтах и портале госуслуг до маркетплейсов и аккаунтов в соцсетях. Соловиченко посоветовала использовать менеджер паролей – инструмент, который генерирует, хранит и управляет сложными паролями в различных онлайн-аккаунтах. Тогда запоминать все пароли не потребуется, кроме действующего для входа в менеджер.

Пятое правило – обучать детей и пожилых, которые чаще всего становятся жертвами мошенников, рассказывать им о схемах аферистов.

Шестое правило – если есть выбор, пользоваться общественным Wi-Fi или раздать интернет с другого устройства, лучше раздать. А если выбора нет, то не вносите платежную информацию на сайтах и не используйте банковские приложения с подключенным общественным Wi-Fi, заключила Соловиченко.

По данным ЦБ, в январе-марте 2024 года москвичи и жители Подмосковья подали в ЦБ 10 тыс. жалоб. При этом на кибермошенников жаловались на 48% чаще, чем год назад. Главным образом обращения касались незаконного сбора денег через фейковые аккаунты в Telegram.

Ранее в Москве пенсионерка осталась без 11 млн рублей и жилья из-за мошенников.