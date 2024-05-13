Россиянам назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

Самые доступные однокомнатные квартиры в апреле 2024 года продавались в новостройках Воронежа (в среднем 4,2 млн рублей, -1,4% к цене за месяц). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс.Недвижимость.

Также доступные первичные «однушки» можно было найти в Самаре (4,4 млн рублей, -1,9% к цене за месяц), Перми (4,4 млн рублей, +0,8% к цене за месяц) и Красноярске (4,8 млн рублей, +4,4% за месяц).

Самые дешевые «двушки» на первичном рынке выставлены на продажу в Перми (в среднем 5,7 млн рублей, + 0,5% к цене за месяц) и Самаре (6,7 млн рублей, -2,1% к цене за месяц).

Самые доступные «трешки» оказались в новостройках Перми (в среднем 7,5 млн рублей, +0,3% за месяц), Челябинска (8,3 млн рублей, -9,6% к цене за месяц) и Воронежа (8,7 млн рублей и +0,1% к цене за месяц).

Самые доступные студии в России продавались в новостройках Воронежа — в среднем они стоили 3 млн рублей и прибавили за месяц 2,5% к цене. На втором месте по доступности оказался Красноярск — 3,3 млн рублей в среднем, за месяц цена не изменилась.

В столичных новостройках находятся самые дорогие однокомнатные квартиры — в среднем они стоят 12,7 млн рублей, за месяц цена сократилась на 4,5%.

Тройку лидеров среди городов-миллионников по цене двухкомнатных квартир в новостройках составляют Москва (17,4 млн рублей, +7,9% к цене за месяц), Петербург (14,9 млн рублей, +0,3% к цене за месяц), и Казань (10,9 млн рублей, -1% к цене за месяц).

Самые недоступные «трешки» на первичном рынке также выставлены на продажу в этих городах. В Москве они в среднем стоят 24,4 млн рублей (+6% к цене за месяц). В Петербурге средняя стоимость трехкомнатной квартиры составила 21,1 млн рублей (+1,3% за месяц), а в Казани – 14,8 млн рублей (-0,2% к цене за месяц).

Самые дорогие студии продавались в Москве (в среднем 8,4 млн рублей и +2,2% за месяц) и Казани (8,3 млн рублей и +0,9% за месяц).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее в России резко выросло число новых квартир на продажу.