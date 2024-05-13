Вооруженные силы России нанесли удары по входящему в концерн «Укроборонпром» заводу в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщили коллеги подпольщика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом предприятии ремонтируют технику. По его словам, на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.

По данным подполья, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозят склады супермаркетов, военные грузы, имущество чиновников, в том числе военных и чиновников спецслужб.

Также Лебедев рассказал, как подпольщики из города Люботин в Харьковской области передали ему информацию о работе передвижного крематория. Местные жители жалуются на запахи, напоминающие жженую резину, паленую шкуру и перья. Также жители Люботина сообщили о заселении солдат ВСУ в пустующие дома и квартиры.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области, с которого украинские военные атаковали Белгород.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя.