Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем в Telegram-канале кадры последнего заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.

Видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента России Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главы государства работы правительства.

По словам главы Минобороны, Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент, — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — заявил министр обороны.

12 мая Владимир Путин предложил назначить экс вице-премьера Андрея Белоусова главой российского министерства обороны.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Отмечалось, что новость о замене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы иностранных СМИ.

Ранее Песков раскрыл, что Шойгу продолжит работать в знакомой изнутри сфере.