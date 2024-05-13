«Флорида» Бобровского переиграла «Бостон» в четвертом матче серии

В четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом в счете — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Беннетт и Антон Лунделл. У проигравшей команды отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло.

Таким образом, после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятая игра в противостоянии состоится в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в ночь с 14 на 15 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

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