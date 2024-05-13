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Армянская журналистка потеряла сознание, освещая протесты в Ереване

Sputnik: журналистка 24News Манукян потеряла сознание на протестах в Ереване

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РИА Новости

Журналистка армянского телеканала 24News Мэри Манукян потеряла сознание на протестах в Ереване, работя на месте акции неповиновения в столице Армении. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения».

«Журналистка 24News Мэри Манукян, работающая на месте акций неповиновения в Ереване, потеряла сознание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел, когда правоохранители задерживали протестующих в толпе.

Утром 13 мая сообщалось, что первые баррикады в рамках протестов жителей Армении против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном появились в Ереване, правоохранительные органы задерживают митингующих.

9 мая на площади Республики в Ереване состоялся многотысячный митинг. Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном, а также с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе демонстрации заявлял, что процесс импичмента Пашиняна займет не более нескольких дней.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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